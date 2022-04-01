Son dakika haber! Rusya: Ukrayna'da yüksek hassasiyetli silahla 6 askeri yeri imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da yüksek hassasiyetli silahla cephane ve depoların aralarında bulunduğu 6 askeri noktayı imha ettiklerini bildirdi.

Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus birliklerinin, ayrılıkçı güçler ile Donbas'ta ilerleyişinin sürdüğünü aktaran Konaşenkov, "Havadan yüksek hassasiyetli silahla Ukrayna ordusuna ait 5 roket, top ve mühimmat cephanesi ve bir yakıt malzemelerinin bulunduğu 6 askeri yer imha edildi. Bunlar, Boguslavsk, Krestişçe, Reznikov, Velikaya Novoselka yerleşim birimlerinde bulunuyordu." ifadelerini kullandı.

Rus hava kuvvetlerinin Lubimkovka yerleşim birimi civarında havada bir Mi-8 Ukrayna helikopterini ve Lisiçansk, Donetsk, Çernigiv, Korosun, Novomihailovskoe, Vahovka yerleşim birimlerinde 8 insansız hava aracını yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, hava taktik birliklerinin ise Ukrayna'nın 52 askeri nesnesini imha ettiğini söyledi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 124 uçak, 81 helikopter, 353 insansız hava aracı, 1839 tank ve zırhlı araç, 202 çok namlulu roketatar, 773 obüs ve havan topu, 1711 özel askeri araç imha edildi." dedi.