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Son dakika haber: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 105 yaralı

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Son dakika haberler... - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 105 yaralı Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil çok sayıda bölgeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a, yaralı sayısı ise 105'e yükseldi.

- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 105 yaralı

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil çok sayıda bölgeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a, yaralı sayısı ise 105'e yükseldi.

Rusya'nın aralarında Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de bulunduğu birçok bölgeye düzenlendiği saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırılarda can kaybının 19'a, yaralı sayısının ise 105'e yükseldiği belirtildi. Rusya'nın saldırı ihtimali üzerine halka tetikte olma ve sığınaklarda kalma çağrısında bulunuldu. Saldırılar sonucu sivil altyapı hasar görürken, Kiev ve 12 bölgede 30'dan fazla yangın çıktı. Ayrıca Kiev, Lviv, Sumi, Ternopil ve Khmelnytskyi bölgelerinde de elektrik kesintileri meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ukraynalıların savaşın başladığı ilk günlerde olduğu gibi metro istasyonlarına sığındığı görüldü.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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