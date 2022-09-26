Son dakika haber | Rusya'nın İjevsk kentinde okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haberler... Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nde bulunan İjevsk kentinde bir okula kimliği belirsiz kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nde bulunan İjevsk kentinde bir okula kimliği belirsiz kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Udmurtya bölgesinde bulunan İjevsk kentindeki 88. no'lu okula kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, öğrenci ve öğretmenler okuldan tahliye edildi. Saldırganın intihar ettiği belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Dmitri Chirciu Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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