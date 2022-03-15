Son dakika haber! Rusya ile Ukrayna savaşında siviller zarar görmeye devam ediyor - Haberler

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Son dakika haber! Rusya ile Ukrayna savaşında siviller zarar görmeye devam ediyor

AA - Alejandro Martinez - Güncel
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Son dakika haberleri... Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürerken, Rus güçleri bugün başkent Kiev'i vurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürerken, Rus güçleri bugün başkent Kiev'i vurdu. Başkentteki Obolon'da, sabah erken saatlerde bir apartmana düzenlenen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Kiev'deki Kurunevka bölgesine bir seyir füzesinin parçasının düşmesi sonucu patlama gerçekleşti.

Son dakika haber! Rusya ile Ukrayna savaşında siviller zarar görmeye devam ediyor

Son dakika haber! Rusya ile Ukrayna savaşında siviller zarar görmeye devam ediyor

Son dakika haber! Rusya ile Ukrayna savaşında siviller zarar görmeye devam ediyor

AA / Alejandro Martinez - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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