Son dakika haber: Rus paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 6 sivili infaz ettiği iddia edildi

Rus paralı asker gücü Wagner Grubu'nun, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Ouaka bölgesinde 6 sivili infaz ettiği iddia edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Wagner Grubu askerleri, OAC'nin Ouaka Bölgesi'ne bağlı Bambari kentinin Ndachima mevkisinde aralarında Ndachima Merkez Cami İmamı Faki Zakaria'nın da olduğu 6 sivili alıkoydu.

Cansız bedenlerine ulaşılan 6 sivilin Rus paralı askerler tarafından infaz edildiği iddia edildi.

Wagner Grubu askerlerinin 7 Mayıs 2021'de yine aynı bölgede bulunan Al-Taqwa camisine baskın düzenlediği, baskında kadınlara ve çocuklara tecavüz edildiği, 15'ten fazla sivilin işkence sonrası infaz edildiği ileri sürülmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, 31 Mart 2021'de yayımladıkları raporda, OAC'de 27 Aralık 2020'deki cumhurbaşkanı seçiminden bu yana devam eden şiddetli saldırılar ve insan hakları ihlallerinin ardında hükümetle hareket eden Rus Wagner grubu olduğunu bildirmişti.

Raporda, ihlaller arasında toplu infazlar, keyfi gözaltılar, sorgulamalar sırasında işkence, sivil nüfusun zorla yerinden edilmesi, sivil tesislerin gelişigüzel hedef alınması, sağlık hakkı ihlalleri ve insani yardım aktörlerine yönelik artan saldırıların da yer aldığı aktarılmıştı.

OAC ve Rus yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018'de askeri anlaşma imzalamıştı. Anlaşmayla Rus güçleri, OAC askerlerine güvenlik konusunda eğitim verme yetkisine sahip olmuştu.

Wagner paralı askerlerinin, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Libya ve Mozambik'te faaliyet gösteriyor.