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Son dakika haber: Rize'de silah kaçakçılığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı

AA - Fikret Delal - Güncel
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Son dakika haber: Rize'de silah kaçakçılığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Rize'de bir otomobilde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı.

Rize'de bir otomobilde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 7 ruhsatsız tabanca ile 7 şarjör ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.S. ve M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.S. ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

AA / Fikret Delal - Güncel

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