Son dakika haber: Rize'de silah kaçakçılığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı Bir son dakika haberine göre Rize'de bir otomobilde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı. Rize'de bir otomobilde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 7 ruhsatsız tabanca ile 7 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.S. ve M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.S. ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. AA / Fikret Delal - Güncel Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü rize emniyet müdürlüğü Rize Güncel Haberler Son Dakika

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