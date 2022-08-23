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Son dakika haber | Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi

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Bir son dakika haberine göre Rize'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi defnedildi.

Rize'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi defnedildi.

Yanbay için İslampaşa Mahallesi'ndeki Kurşunlu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İdris Altuntaş, askeri personel ile vatandaşlar katıldı.

Mehmet Yanbay'ın cenazesi, ikinci vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

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