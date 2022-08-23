Son dakika haber | Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Rize'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi defnedildi. Rize'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi defnedildi. Yanbay için İslampaşa Mahallesi'ndeki Kurşunlu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İdris Altuntaş, askeri personel ile vatandaşlar katıldı. Mehmet Yanbay'ın cenazesi, ikinci vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Güncel Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı Kalp Krizi Rize Kore Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.