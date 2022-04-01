Rize'de kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Rize'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve Çayeli ilçesinde 5 adres ve 2 iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 4 sanayi tipi sigara sarma makinesi, 3 kompresör, 648 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin 830 dolu makaron, 262 bin 800 boş makaron, sigara yapımında kullanılan 1105 ağızlık, sigara satışında kullanılan 400 şeffaf poşet ve 271 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.