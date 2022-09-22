Son dakika haber | Rize'de cinsel istismar iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Rize'de lise son sınıf öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı. Rize'de lise son sınıf öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkizdere ilçesinde bir lisede okuyan kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen B.E'yi (27) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Fikret Delal Rize Güncel Haberler Son Dakika

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