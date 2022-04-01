Son dakika: Polisin çabası tren kazasını önledi

TOKAT'ın Zile ilçesinde demir yolunda şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, ray kelepçelerinin çalındığını belirleyip, yaklaşan yük treninin durdurulmasını sağlayarak olası bir kazayı engelledi. Yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi ise tutuklandı.

Zile ilçesinde 30 Mart gecesi demir yolu hattı üzerinde şüpheli kişilerin olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polisi fark eden şüpheliler kaçtı. Polislerin bölgede yaptığı incelemede, ray kelepçelerinin söküldüğü belirlendi. Hemzemin geçide 300 metre mesafede rayların beton travers bağlantısını sağlayan vida ile kelepçeler bulundu. Polis ekipleri, TCDD görevlilerine haber verdi. Görevliler de Sivas istikametinden gelen yük treninin vatmanı ile iletişime geçti. Vatman, treni bölgeye yarım saatlik mesafede durdurdu. Kelepçelerin yerine monte edilmesinin ardından yük treni, rötarlı olarak yoluna devam etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahadır Kaya ile Hüseyin Kaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.