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Son dakika haber | Putin, Rusya'ya katacakları bölgeleri müzakere konusu etmeyeceklerini belirterek, "Kiev yönetimini, askeri eylemleri durdurmaya ve müzakere masasına...

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Son dakika haber | Putin, Rusya'ya katacakları bölgeleri müzakere konusu etmeyeceklerini belirterek, 'Kiev yönetimini, askeri eylemleri durdurmaya ve müzakere masasına...

Bir son dakika haberine göre Putin, Rusya'ya katacakları bölgeleri müzakere konusu etmeyeceklerini belirterek, "Kiev yönetimini, askeri eylemleri durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz" dedi.

Putin, Rusya'ya katacakları bölgeleri müzakere konusu etmeyeceklerini belirterek, "Kiev yönetimini, askeri eylemleri durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Vladimir Putin Rusya Kiev Güncel Haberler Son Dakika

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