Son dakika haber... Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberi: Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu vefat etti. Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu vefat etti. Dereboğazı Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Cerrahoğlu, Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cerrahoğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cerrahoğlu, yarın öğle vakti Hendek Yeni Cami'de kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak. İsmail Cerrahoğlu Hendek'te 1929 yılında doğan İsmail Cerrahoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede doktorasını yapan Cerrahoğlu, 1968'de doçent, 1975'te profesör oldu. Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde dersler veren Cerrahoğlu, 1976-1978 yıllarında Erzurum İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Cerrahoğlu, daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ifa etti. Cerrahoğlu, İlahiyat Fakültesi Dergisi ile Diyanet'in gazete ve dergilerine makaleler yazdı. Kaynak: AA / Güncel Ankara Üniversitesi Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

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