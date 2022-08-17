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Son dakika haber... Polonya'nın Oder Nehri'nden 100 ton ölü balık çıkarıldı

Son dakika haber... Polonya'nın Oder Nehri'nden 100 ton ölü balık çıkarıldı

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Bir son dakika haberine göre - Polonya'nın Oder Nehri'nden 100 ton ölü balık çıkarıldı Polonya'da kimyasal atıkla gündemde olan Oder Nehri'nden 100 ton ölü balık çıkarıldığı açıklandı.

- Polonya'nın Oder Nehri'nden 100 ton ölü balık çıkarıldı

VARŞOVA - Polonya'da kimyasal atıkla gündemde olan Oder Nehri'nden 100 ton ölü balık çıkarıldığı açıklandı.

Polonya'nın Almanya sınırındaki Oder Nehri'ndeki "ekolojik felaket" sürüyor. Polonya İtfaiyesi Basın Ofisinden Monika Nowakowska-Drynda nehirde yürütülen çalışmalara dair yaptığı açıklamada, Cuma gününden bu yana sudan 100 ton ölü balık çıkarıldığını duyurdu. Drynda, "Daha önce bir nehirde bu kadar büyük bir operasyon gerçekleştirmemiştik" dedi. Ülkede büyük tepkiye yol açan ekolojik felaketin ardından Oder Nehri'nin temizlenmesi için 500'den fazla itfaiyeci, tekneler, ve dronla çalışmalara devam ediliyor. Balıkların ölümüne neyin yol açtığı da henüz tespit edilemedi.

Ne olmuştu?

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Oder Nehri'ne kasıtlı olarak "büyük miktarda kimyasal atık" döküldüğünü ve bu durumun çevre felaketine yol açtığını ifade etmişti. Nehir ekosisteminin iyileşmesinin yıllar alacağını belirten Başbakan Morawiecki, sorumlulardan hesap soracağına dair halka söz vermişti. Morawiecki, "Büyük miktarda kimyasal atık, kasıtlı olarak Oder Nehri'ne döküldü. Bu konunun peşini bırakmayacağız. Suçlular ağır bir şekilde cezalandırılana kadar dinlenmeyeceğiz" demişti.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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