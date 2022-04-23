Polonya Başbakanı Morawiecki: 'Ukrayna'da öldürülenlerin çığlığını herkese duyurmak istiyoruz'

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'da yaşanan dramı anlatan afişleri taşıyan araçların tüm Avrupa'da dolaşacağını belirterek, "Ukrayna'da öldürülenlerin çığlığını herkese duyurmak istiyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Polonya Rusya'ya yaptırım uygulamayı sürdürüyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bugün Varşova'da düzenlenen basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşını ele alarak yeni açıklamalarda bulundu. Morawiecki, Ukrayna'da yaşanan savaşı anlatan afişleri taşıyan otobüslerin tüm Avrupa'yı dolaşacağını söyleyerek, "Bugün burada Ukrayna'da öldürülenlerin çığlığını herkese duyurmak istiyoruz. Ukrayna sokaklarında olup bitenler vicdanlarımızı sızlatıyor, fakat olanları hemen unutuyoruz. Avrupalı dostlarımız normalleşme çabalarını görüyoruz fakat Ukrayna'da her gün yaşananlar dolayısıyla normale dönüş mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

(Mert Ürkmez/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel