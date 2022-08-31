Son dakika haber: Polisin Müdahale Ettiği Ankara'daki Basın Açıklamasına Mardin'den Otostopla Gelebilen Özel Okul Öğretmeni Öztemel: "Biz Kimseye Yalvarmıyoruz, El de...

Son dakika haberi: Özel sektör öğretmenlerinin taban maaşların yükseltilmesi için Ankara’da düzenlenen toplantıya Mardin’den otostopla gelen öğretmen Hogir Öztemel, polisin biber gazlı müdahalesinin ardından memleketine geri döndü. Milli Eğitim Bakanlığı’na “Özel sektör öğretmenleri patronların vicdanına mahkum edilmesin” diye seslenen Öztemel, “Yazın maaş almıyoruz o yüzden biz de en doğru yolun otostop olduğunu düşündük ve yola çıktık. Bakanlığın işini yapmasını hatırlatmaya geldik. Biz kimseye yalvarmıyoruz, el de açmıyoruz. Bakanlık işini yapsın diyoruz" dedi.

DİLAN KUTLU- MAHİR BAĞIŞ

Özel sektör öğretmenlerinin taban maaşların yükseltilmesi için Ankara'da düzenlenen toplantıya Mardin'den otostopla gelen öğretmen Hogir Öztemel, polisin biber gazlı müdahalesinin ardından memleketine geri döndü. Milli Eğitim Bakanlığı'na "Özel sektör öğretmenleri patronların vicdanına mahkum edilmesin" diye seslenen Öztemel, "Yazın maaş almıyoruz o yüzden biz de en doğru yolun otostop olduğunu düşündük ve yola çıktık. Bakanlığın işini yapmasını hatırlatmaya geldik. Biz kimseye yalvarmıyoruz, el de açmıyoruz. Bakanlık işini yapsın diyoruz" dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, kuruluşunun birinci yılında, asgari ücretin altına düşen ücretleri, kısa süreli sözleşme ve uzun mesailere karşı dün Ankara'da toplantı yaptı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen öğretmenlerin, toplantının ardından MEB önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına polis izin vermedi. Öğretmenler, bunun üzerine basın açıklamasını Olgunlar Sokak'taki Madenci Anıtı'nın önünde yapma kararı aldı. Ancak polis, öğretmenlere biber gazıyla müdahale etti, 7 öğretmen gözaltına alındı.

Hogir Öztemel de düşük ücretle çalışan öğretmenlerden biri. Mardin'de özel bir okulda coğrafya öğretmenliği yapan 30 yaşındaki Öztemel, Ahkara'daki toplantıya ulaşım fiyatının yüksek olması nedeniyle otostopla geldi. Polisin biber gazlı sert müdahalesine maruz kalan Öztemel, özel sektör öğretmenlerinin sıkıntılarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı:

SÖZLEŞME İMZALARKEN YANINA DA İSTİFA DİLEKÇESİ KOYUYORLAR: Bize 12 aylık sözleşme imzalattırıyorlar. Ama haziran ayında okullar kapanınca gelecek yıl bizimle çalışmayacaklarsa bizi istifa ettiriyorlar. Kurumların büyük bir kısmı sene başında sözleşme imzalarken yanına da istifa dilekçesi koyuyorlar. Kendileri istedikleri tarihi atıyor, bize de altına imza atmamızı söylüyorlar. İşsizliğin bu kadar yüksek olduğu atamaların bu kadar düşük olduğu, devletin öğretmen atamadığı bir dönemde öğretmenler de bunu göze alamayıp mecburen imza atıyor ve biz 9-10 ay çalışmış oluyoruz.

YAZLARI İNŞAATLARDA, TARLALARDA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞIYORUZ: Yazları arkadaşlarımız başka işlerde inşaatlarda çalışıyor. Tarlada mevsimlik işçi olarak çalışanlar var. Öğretmenler, pazarlarda meyve sebze satıyor. Kafelerde garsonluk yapıyorlar ve şöyle kötü durumlar yaşanıyor. Öğrencileri bazen o kafelere geliyor. Öğretmenler bazen sınıfta ders anlattıkları öğrencilere kafede çay servis etmek zorunda kalıyor.

BAKANLIĞIN İŞİNİ YAPMASINI HATIRLATMAYA GELDİK: Ben de çalıştım. Bu yaz çalışamadım. Bu yaz kızım doğdu 43 günlük daha, onu bırakıp Mardin'den buraya otostopla geldim. Yazın maaş almıyoruz o yüzden Mardin'den ta buraya kadarki yol ücreti inanılmaz bir yol ücreti olduğu için biz de en doğru yolun otostop olduğunu düşündük ve yola çıktık. Bakanlığın işini yapmasını hatırlatmaya geldik. Biz kimseye yalvarmıyoruz, el de açmıyoruz. Bakanlık işini yapsın diyoruz. Ben sınıfa girip konularımı derdimi anlatıyorsam bakanlık da öğretmenlerin arasında ayrım yapması bıraksın ve bütün öğretmenleri eşit bir şekilde ele alsın. Biz özel sektör öğretmenleri patronların vicdanınıza mahkum etmesin. Çünkü patronda vicdan olmaz.

HER SENE KPSS'Yİ DENİYORUM: Özel sektördeki altıncı yılım. Mezun olduktan sonra atamalarımız yapılmadığından dolayı özel sektörde mahkum kaldık. Her sene KPSS'yi deniyorum ama atamaların çok çok düşük olmasından dolayı. Mülakat denen garabetteki hukuksuzluklar oradaki yolsuzluklar ve hak yemeden dolayı işin doğrusu bir türlü KPSS'den istediğimiz sonucu alamıyoruz yıllardır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA DERS VERMEYE GELDİK: Bizim elimizden 2014 yılında bir gecede yasadan çıkarılan bir kanun vardı. Özel sektörde çalışan öğretmenlerin maaşları dengi devlet okulunda çalışan öğretmenlerden düşük olamaz. 2014 yılında devlet patronların elini kolaylaştırmak patronlara daha fazla kar sağlamak için bu yasayı elimizden aldı ve asgari ücret ve altına mahkum kaldık. Bizim temel talebimiz taban maaş yasamızın tekrar geri gelmesi. Devletin öğretmenleri arasında ayrım yapmaması, devletin özel sektör öğretmenlerini görmezden gelmeye vazgeçirmek istiyoruz burada. Milli Eğitim Bakanlığı'na ders vermeye geldik burada.