Son dakika haber! Polis, Gezi Tutukluları Yakınlarının Aym Önünde Açıklama Yapmasına İzin Vermedi

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı meslek odalarının Gezi davasından tutuklu olan hak savunucuları için Anayasa Mahkemesi önünde yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti. Polis müdahalesinin ardından yapılan açıklamada, tutuklu Tayfun Kahraman, mesajı okundu. Kahraman mesajında, "Dayanışmanız cesaretimizi artırıyor. Biliyoruz ki bu karanlığı hep birlikte yırtacak demokratik, adil bir memlekette özgür ve kardeşçe yaşayacağız. Özgür ve güneşli günlerde sokaklarda buluşacağımız günler yakın" dedi.

TMMOB ve bağlı meslek odaları, Gezi davası tutuklu olan hak savunucuları için Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Yüz gündür cezaevinde olan hak savunucularının başvurusunu bir an önce görüşülmesi için AYM'ye çağrı yapmak isteyen TMMOB üyelerine polis izin vermedi. AYM'nin karşısındaki Ahlatlıbel Parkı'na gitmek zorunda kalan TMMOB üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı. Bir süre polis TMMOB üyelerinin etrafını çevirdi. Polisle yaşanan tartışmanın ardından TMMOB üyeleri parkta Gezi tutukluları için forum düzenlemek istedikleri alana geçti ve burada AYM önünde yapmayı planladıkları açıklamayı okudu.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyit Ali Korkmaz şunları belirtti:

"Toplumun ortak değerlerini bir bir altın tepside sermayeye sunan, gerçekliği örtmek üzere gerici bir toplum inşa etmeyi deneyen, kadına, farklı cinsel yönelimlere, sanat, etnik ve kültürel değerlere saldıran iktidarın siyasal temsilcisi AKP'nin karşısına dikildi milyonlar. Yaşadığı yenilginin yarattığı öfkeyi dizginleyemeyen AKP defalarca yargılamaya, karalamaya çalıştı Gezi'yi ve başarısız oldu. Uzun ve bariz hukuksuzluklar içeren bir dizi girişimin ardından son olarak kendi partisinden milletvekili aday adayı olan bir yargı mensubu üzerinden arkadaşlarımızın nezdinde Gezi'yi tutsak etmeyi ve yalnızlaştırmaya amaçladılar. Arkadaşlarımızın nezdinde milyonların örgütlülüğünü, milyonların talebini hapsetmek istiyorlar.

Biliyoruz ki yaşanan derin yoksulluktan, ülkenin çöküşünden çıkışın yolu Gezi direnişinde ayağa kalkan milyonların örgütlülüğünden geçiyor. Hukuksuz tutuklama kararlarının verildiği günden itibaren başlattığımız ve bugün yüzüncü gününe giren adalet nöbetleri vesilesiyle bir kez daha kararlılıkla belirtiyoruz. TMMOB ve bağlı odaları olarak, mesleki ve teknik birikimimizi halkın yararına kullanmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız ve ülkenin en görkemli halk hareketi olan Gezi'ye sahip çıkmaya devam edeceğiz."

TAYFUN KAHRAMAN'IN MESAJI OKUNDU

Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Tayfun Kahraman'ın cezaevinden gönderdiği mesaj da burada okundu. Kahraman'ın mesajı şöyle:

"Sevgili dostlar, bugün yüzüncü gün. Sizden, ailelerimizden, öğrencilerimizden, özgürlüğümüzden kopartılışımızın yüzüncü günü. Adaletsizlik, hukuksuzluk hala devam ediyor. Bizler de sizlerin destekleri ile dört duvar arasında olsak da bu memleket için adaleti, demokrasiyi, eşitlik ve kardeşliği savunmaya, Gezi direnişimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu hukuksuz tutukluluk yüzüncü gününe gelse de sizlerin destekleri büyük güç veriyor. Dayanışmanız cesaretimizi artırıyor. Biliyoruz ki bu karanlığı hep birlikte yırtacak demokratik, adil bir memlekette özgür ve kardeşçe yaşayacağız. Özgür ve güneşli günlerde sokaklarda buluşacağımız günler yakın."