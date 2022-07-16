Son dakika haber: Plastik atıklar caretta carettaları öldürüyor

NESLİ tehlike altındaki türlerden olan caretta caretta deniz kaplumbağalarında, bu yıl Kaş-Patara sahillerinde ölü sayısı arttı. Prof. Dr. Eyüp Başkale, bölgede geçen sene 5-6 civarındaki ölü yetişkin caretta caretta sayısının bu yıl 12'ye yükseldiğini açıkladı. Ölüm nedenlerinin başında ise plastik atıklar geliyor.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanları Türkiye'de bulunuyor. Caretta carettaların mayıs ayında kumsallarda oluşturduğu yuvalardan temmuz ayında yavruların çıkmaya başladığı sezon, ekim ayının ilk haftasına kadar sürüyor.

Denizlere atılan misinaların hayvanların uzuvlarını kaybetmesine yol açtığını da söyleyen Prof. Dr. Başkale, "Aynı zamanda denize bir şekilde bırakılan hayalet ağlara takılan kaplumbağalar suda boğulma riski yaşayabiliyor. Geçen sene Kaş-Patara sahillerinde 5- 6 civarında olan ölü sayımız, bu sene 12'ye dayandı. Buna diğer hayvanları da kattığımızda örneğin yunuslar, deniz kuşları gibi kaybımız giderek artıyor. Bu şekilde en son sahilde bulunan yaralı 1 martı da Kaş Belediyesi veterinerlik ekiplerine teslim edildi" diye konuştu.