Son dakika haber: PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haber: PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda sabah saatlerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde yapılan operasyonel çalışma sonucunda düzenlenen...

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda sabah saatlerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde yapılan operasyonel çalışma sonucunda düzenlenen operasyonda aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü mensuplarına yardım/yataklık yapmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarına karıştıkları tespit edilen Sadrettin Ö., Perihan Ö., Polat Ö., Berivan K., Abdurrahman D. ve Sevda D. isimli şahıslar, Palandöken, Hınıs ve Tekman ilçelerinde 6 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm çapında Çek 14'lüsü tabir edilen tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 151 adet 9 mm çapında fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 82 adet av tüfeği fişeği, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda hakkında toplatma kararı bulunan örgütsel içerikli kitaplar, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

(Özge Bozo/ İHA)

Son dakika haber: PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: PKK operasyonu: Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Terörle Mücadele, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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