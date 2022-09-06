Son dakika gündem: PKK/KCK üyesi terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya gitmeye çalışırken yakalanan PKK/KCK terör örgütü üyesi kadın şüpheli tutuklandı. İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya gitmeye çalışırken yakalanan PKK/KCK terör örgütü üyesi kadın şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ayşe Ö'nün kentte olduğu tespit edildi. Örgütün kırsal alanında geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği öğrenilen teröristin İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya gideceğini belirleyen ekipler, kılık değiştirerek havalimanında yolculuk yapmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Havalimanı Adana PKK Güncel Haberler Son Dakika

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