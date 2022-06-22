Son dakika haber! PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli yakalandı Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, esnafa zorla kepenk kapattırdığı, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştığı, ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin adreslerine, Özel Harekat polislerinin desteğiyle "Şahmeran" adı verilen operasyon düzenledi. Operasyon yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerini aradı. Adreslerdeki aramalarda, toplatma kararı bulunan kitaplar, 2 bez parçası, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda, aralarında eski BDP Tarsus İlçe Başkanı Ahmet Kızmaz'ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve adreslerinde bulunamayan 8 şüpheliden 3'ünün yurt dışına kaçtığı belirlendi. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel Mersin Tarsus PKK Güncel Haberler Son Dakika

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