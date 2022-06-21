Son dakika haber! Pınar Gültekin Davasında Verilan Karara Çifte İtiraz

ESMA TURAN

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Gültekin cinayetine ilişkin davada verilen karara hem kendilerinin hem de Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz ettiğini açıkladı.

Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davanın dün yapılan duruşmasında, sanık Cemal Metin Avcı dün önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ardından da 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak cezası 23 yıl hapse düşürülmüştü. Mahkemenin verdiği bu karar, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gültekin ailesi tarafından istinafa taşındı.

" ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNİ UMUT EDİYORUZ"

Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Pınar Gültekin ile ilgili hukuk garabeti mahiyetindeki bu karara, bugün itibariyle hem katılan vekili olarak biz hem de esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların cezalandırılmasını talep eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf mahkemesi nezdinde itiraz etti. Yargılamanın safahatı sırasında, mahkemenin tarafsızlığına halel geldiğinden bahisle üç defa reddi hakim istedik, tamamı reddedildi. İtiraz ettik, itirazlarımız reddedildi. Mahkeme heyeti hakkında HSK'ya şikayet dilekçesi verdik, hiç bir tasarrufta bulunulmadı.

Birçok duruşmada ve nihai olarak da dünkü duruşmada, müvekkiller ve biz, mahkemenin adalet dağıtmaktan uzak olduğu, hakkaniyeti tesis edemeyeceği ve tarafsız olmadığını vurguladık ve duruşma tutanaklarına geçirdik. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız, hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan bu kararın kanun yolu aşamalarında düzeleceği ve adaletin tecelli edeceğini umut ediyoruz."

CEZAYA TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesine, siyasetçisinden sanatçısına, kadın derneklerinden gazetecilere kadar birçok isimden tepki yağdı.

Ünlü sanatçı Tarkan, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Cinayete, zorbalığa, şiddete uğramış tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Bu caniliklerin azalması için ağır, caydırıcı cezalar verilmeli. Bir kılıf ve bahane bulunup hafifletilen cezalar değil. Hukuk dediğin erkekten yana değil adaletten, haktan yana olmalı" dedi.

"HSK KARARI İNCELEMELİ"

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar da sosyal medya hesabında, "Yakılarak katledilen Pınar Gültekin'in katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 'haksız tahrik' gerekçesiyle 23 yıla indirilmesi, hukuk cinayetidir. Yazıklar olsun. Vicdanların talebi; HSK bu kararı her yönüyle incelemelidir" paylaşımı yaptı.

"HER BİR KADIN CİNAYETİ DAVASI BİZİM DAVAMIZDIR"

Karya Kadın Derneği ise verilen karara basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Muğla'da faaliyet gösteren Karya Kadın Derneği Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Kimsenin aklının ve vicdanın almadığı bir biçimde, canavarca hislerle cinayet işlediği için istenen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dün 'haksız tahrik' indirimiyle 23 yıla indirildi. Böylesi bir kararı kadın örgütleri olarak kabul etmiyoruz. Kadın katillerini cesaretlendiren, onları cezasızlıkla ödüllendiren bu ve benzeri kararları verenler, ülke vicdanında, bu ülkede her gün katledilen kadınların katilleri kadar suçludur. Bu dava kadın örgütleri açısından bitmemiştir. Tüm kadın katilleri ve onlara yardım edenler gereken cezayı alana kadar her bir kadın cinayeti davası bizim davamızdır. Katillerin ve hakimlerin vicdanları rahat olsa da bu ülkedeki tüm kadınlar, bu cinayetler sonlanıncaya kadar yılmadan, susmadan isyan ve mücadele etmeye devam edecektir. Bu karar, tıpkı İstanbul Sözleşmesi'nin feshi gibi kadın örgütleri açısından yok hükmündedir. Erkek adalet tarafından verilmiş bu kararı kabul etmiyoruz. Bu dava bitmedi, yeni başlıyor."

ANKA / Güncel