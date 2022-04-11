Son dakika haber... Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen 11'inci duruşma (2)

MUĞLA (DHA) - Muğla'da, boğduktan sonra yakılarak öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ve annesi Şefika Gültekin, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11'inci duruşma öncesi kadına şiddete karşı slogan atarak, Menteşe Sınırsızlık Meydanı'ndan adliyeye yürümek istedi. Gültekin çiftine kadın platformları üyeleri ile bazı HDP'li milletvekilleri de destek verdi.

ANNESİ BAYILDI

Gültekin çifti ve kadınların yürüyüşüne polis, ilk etapta izin vermedi. Bu sırada Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, aniden fenalaşarak bayıldı. Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gültekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şefika Gültekin'in hastaneye götürülmesinin ardından 'Pınar Gültekin isyanımızdır', 'Katledilen kadınlar isyandadır' ve üzerinde Pınar Gültekin'in portresi bulunan 'Sessiz kalmayacağız' yazılı dövizler taşıyan kalabalık, baba Sıddık Gültekin'le birlikte polis eşliğinde yürüyüşe geçti.

Daha sonra duruşma salonuna geçildi. Duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklardan kardeşi Mertcan Avcı ise salonda yer aldı. Diğer tutuksuz sanıklar Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ve Şükrü Gökhan Orhan ise duruşmaya gelmedi.