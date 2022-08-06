Son dakika haber! PENDİK'TE MAKİLİKTE ÇIKAN YANGINDA 20 ARI KOVANI ZARAR GÖRDÜ - Haberler

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Son dakika haber! PENDİK'TE MAKİLİKTE ÇIKAN YANGINDA 20 ARI KOVANI ZARAR GÖRDÜ

Son dakika haber! PENDİK'TE MAKİLİKTE ÇIKAN YANGINDA 20 ARI KOVANI ZARAR GÖRDÜ

Son dakika haberler... PENDİK'te makilikte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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PENDİK'te makilikte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otlukta bulunan 20 arı kovanı yanarak kül oldu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Pendik Ramazanoğlu Mahallesi'nde maki ve otların bulunduğu bölgede çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alanı kapladı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Otlukta bulunan 150 arı kovanından 20'si yanarak kül oldu. Yaklaşık 4 yıldır bölgede arıcılık yapan Mehmet Terzi haberi alır almaz olay yerine koştu. Terzi, Arkadaş telefon açtı bana. Geldiğim zaman buralar yanmıştı zaten. 20 kovan civarında arı yanmış. Aşağı yukarı 20-25 bin lira zararımız var. Yangının nasıl çıktığından haberimiz yok dedi.

Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Pendik Güncel Haberler Son Dakika

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