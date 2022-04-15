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Son dakika... Pendik'te caddede silahlı kavga; 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Gamze Şimşek - Güncel
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Son dakika... Pendik'te caddede silahlı kavga; 2 yaralı

Son dakika haberi: PENDİK'te eli silahlı bir kişi tartıştığı 2 kişiyi yaralayarak kaçtı.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te eli silahlı bir kişi tartıştığı 2 kişiyi yaralayarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 13 Nisan Çarşamba günü Pendik Batı Mahallesi Gelibolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek kavgası bulunan 3 kişi, bir restoranda kavga etmeye başladı. Kavga şiddetlenirken, restorandan çıkan kimliği belirsiz bir kişi, kavga ettiği Ö.K. ve M.Y.'ye silahla ateş etti. O sırada caddedekilerden bazıları panikle kaçtı. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından ve kalçasından yaralanan Ö.K ve M.Y, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ö.K.,M.Y. ve kimliği belirsiz bir kişinin kavga ederek restorandan çıktığı, yaşanan silahlı kavgayı gören vatandaşların tarafları ayırmaya koştuğu ve tarafların kavga etmeye devam ettiği görülüyor.


Son dakika... Pendik'te caddede silahlı kavga; 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel

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