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Son dakika haber! Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika haber! Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu

Son dakika gündem haberi: Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.

Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik korucularımız Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Hüseyin Sarı Güncel Haberler Son Dakika

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