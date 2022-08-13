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Son dakika haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

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Son dakika haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu P.Tğm. Ömer Bağra'nın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu P.Tğm. Ömer Bağra'nın şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer BAĞRA, şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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