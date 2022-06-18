Son dakika haber | Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Bir son dakika haberine göre Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi. AA / Barış Gündoğan - Güncel Irak PKK Güncel Haberler Son Dakika

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