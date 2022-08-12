Kilit'te 3 terörist etkisiz hale getirildi Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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