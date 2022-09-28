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Son dakika haber | Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haber | Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

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