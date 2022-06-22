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Son dakika haber: Pençe- Kilit Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Pençe- Kilit Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üsse yapılan taciz ateşi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üsse yapılan taciz ateşi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan Baş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 21 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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