Paris'te Türk mahallesinde yangın: 3 yaralı - Haberler

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Paris'te Türk mahallesinde yangın: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türk mahallesinde yer alan bir apartmanda çıkan yangında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türk mahallesinde yer alan bir apartmanda çıkan yangında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve Türk mahallesi olarak bilenen 10'uncu bölgedeki bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangının, yerel saatle 16.00 sularında apartmanın 5'inci katında bulunan dairede çıktığı ve 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. 50 itfaiyecinin müdahale ettiği belirtilen yangının, apartmanda bulunan diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldüğü açıklandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(Tansu Sarıtaylı/ İHA)

Paris'te Türk mahallesinde yangın: 3 yaralı

Paris'te Türk mahallesinde yangın: 3 yaralı

Paris'te Türk mahallesinde yangın: 3 yaralı

Paris'te Türk mahallesinde yangın: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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