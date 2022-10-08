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Son dakika haber: Pakistan'daki selzedelerle dayanışma kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi

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Son dakika haber: Pakistan'daki selzedelerle dayanışma kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, sel felaketi sebebiyle Pakistan hükümeti ve halkıyla dayanışmayı içeren kararı oy birliğiyle kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, sel felaketi sebebiyle Pakistan hükümeti ve halkıyla dayanışmayı içeren kararı oy birliğiyle kabul etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan ve 151 ülkenin sponsorluğunda teklif edilen karar, BM Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi.

BM 77. Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi, iklim felaketinin Pakistan'da yayılmayı sürdürdüğünü belirterek, bu durumu trajedi olarak nitelendirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Pakistan'a gerçekleştirdiği son ziyarete atıfta bulunarak, ülkede yaşananların "iklim adaletsizliği" olduğuna işaret etti.

Guterres, Pakistan'ın iklim değişikliğine çok küçük bir katkı sunduğuna dikkati çekerek, buna rağmen ülkenin büyük bir bedel ödediğini dile getirdi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurları sonucu 1700 kişi ölmüş, yaklaşık 13 bin kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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