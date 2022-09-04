Son dakika haber | Pakistan'daki sellerin ülkeye maliyeti 10-12,5 milyar dolar Güncel Haberler Son dakika haberi: Pakistan'daki sel felaketinin ülkeye maliyetinin 10-12,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Pakistan'daki sel felaketinin ülkeye maliyetinin 10-12,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Ulusal basındaki haberlere göre yetkililer, selin etkili olduğu 118 bölgede yaşayan nüfusun yüzde 37'sinin yoksulluğun altına itildiğini vurguladı. Yetkililer, sel felaketinin ülkeye maliyetinin 10-12,5 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ederken, mevcut mali yılda yüzde 5 büyüme hedefi koyan Pakistan'ın bu oranı yüzde 2'ye çekeceği belirtiliyor. Tarımdaki büyüme oranının yüzde 1,8, hizmet sektöründeki büyüme oranının ise yüzde 2'ye düşürülmesi öngörülüyor. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı Pakistan Güncel Haberler Son Dakika

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