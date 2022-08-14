Son dakika haber | Pakistan'daki saldırılarda 4 asker öldü Son dakika gündem haberi... Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 4 asker hayatını kaybetti. Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 4 asker hayatını kaybetti. Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir bölgesinde güvenlik kuvvetlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi. Belucistan'ın Host bölgesinde ise güvenlik noktasına saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 asker öldü. Pakistan ordusu, saldırıları kimin düzenlediğine ilişkin bilgi paylaşmadı. Güncel AA / Muhammet Nazım Taşcı Pakistan Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Pakistan'daki saldırılarda 4 asker öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.