Son dakika haber... Pakistan'daki bombalı saldırıda 2'si polis 5 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Svat bölgesinde yola döşenen uzaktan kumandalı bombanın patlaması sonucu 2'si polis 5 kişi yaşamını yitirdi. Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Svat bölgesinde yola döşenen uzaktan kumandalı bombanın patlaması sonucu 2'si polis 5 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal basındaki haberlere göre, Svat'ın Bara Bandai bölgesinde barış komitesi üyesi İdris Han'ın aracının geçişi sırasında bomba infilak etti. Patlamada, 2'si polis 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Han da bulunuyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Emniyet yetkilileri, saldırının barış komitesi üyesi İdris Han'ı hedef aldığını belirtti. Barış komiteleri veya savunma komiteleri, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) 2007-2009'da Svat'ta kontrol sağladığı dönemde bu örgüte karşı mücadele etmek için kurulmuştu. Komite üyeleri, TTP'ye karşı silahlanmıştı. TTP, 2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu ve o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenledi. Pakistan'ın, terör örgütü TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla örgüt mensubu ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker hayatını kaybetti. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı Pakistan Güncel Haberler Son Dakika

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