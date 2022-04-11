Son dakika haber | Pakistan'da teröristlerin saldırısında 5 polis öldü
AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerin roketatar ile düzenlediği saldırıda 5 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerin roketatar ile düzenlediği saldırıda 5 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Dera İsmail Han bölgesinde teröristler devriyedeki polis aracına roketatarla saldırı düzenledi. Saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi, 4 polis yaralandı.
Saldırının ardından kaçan teröristleri yakalamak için operasyon başlatıldı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel