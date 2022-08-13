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Son dakika haber: Pakistan'da kamyonun otobüsün üzerine devrilmesi sonucu 13 kişi öldü

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Son dakika haber: Pakistan'da kamyonun otobüsün üzerine devrilmesi sonucu 13 kişi öldü

Son dakika haberleri... Pakistan'ın Pencap eyaletinde kamyonun yolcu otobüsünün üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde kamyonun yolcu otobüsünün üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Rahim Yar Han şehrinde bir yolcu otobüsü yolda açılan geniş bir çukura düştü.

Bu sırada arkadan gelen kamyon ise otobüsün üzerine devrildi.

Yetkililer, kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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