Son dakika haber: Özgecan Aslan davasında sanık Fatih Gökçe'nin 'cinsel saldırı' cezasına onama

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 2015'te Ahmet Suphi Altındöken tarafından öldürülen Özgecan Aslan davasında yargılanan, 'kasten öldürme' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan arkadaşı Fatih Gökçe (28) hakkında yerel mahkemenin 'cinsel saldırı' suçundan verdiği 22 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Tarsus'taki Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde okuyan Özgecan Aslan, 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Özgecan, ailesi ve polis tarafından her yerde aranırken, Tarsus-Mersin-Adana arasında yolcu taşıyan 33 B 8756 plakalı minibüsün sürücüsü Ahmet Suphi Altındöken, jandarma kontrol noktasında durarak otobana nasıl çıkacağını sordu. Askerler, minibüsün tarif ettikleri yol yerine ormana doğru gittiğini fark edince şüphelenip yol kenarında durdurarak arama yaptı. Sürücünün babası Necmittin Altındöken ile arkadaşı Fatih Gökçe'nin de bulunduğu minibüste kan izine rastlanıldı. Ahmet Suphi Altındöken, kanın minibüste kavga eden 2 yolcuya ait olduğunu söyledi. Gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin arından serbest bırakıldı. Jandarma, Özgecan Aslan'ın kayıp bilgisi üzerine minibüsü, 12 Şubat'ta içinde Necmittin Altındöken ve Fatih Gökçe ile birlikte ele geçirdi. Minibüste detaylı arama yapan ekipler, şapka buldu. Şapkanın gösterildiği Mehmet Aslan'ın "Kızıma ait" demesi üzerine sorgulanan Necmittin Altındöken ve Fatih Gökçe, genç kızı bıçaklayarak öldürdüklerini, cesedini benzin dökerek yaktıklarını ardından da Çamalan Köyü Alman Mezarlığı yakınındaki Cin Deresi yatağına attıklarını itiraf etti. Bir süre sonra Ahmet Suphi Altındöken de jandarma tarafından yakalandı. 13 Şubat sabahı şüphelilerin gösterdiği yerde genç kızın yanmış cesedi bulundu.