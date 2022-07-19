MERSİN'DE AĞACIN KURUTULMASIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler

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MERSİN'DE AĞACIN KURUTULMASIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının kök kısmına matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir sıvı enjekte edilmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Salim Gökçek, belediye çalışanı Yusuf...

Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının kök kısmına matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir sıvı enjekte edilmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Salim Gökçek, belediye çalışanı Yusuf Soyak ile Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır, adliyeye sevk edildi.

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