Son dakika haber... Özbekistan: Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Özbekistan: Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Son dakika haber... Özbekistan: Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Gelen son dakika haberlerine göre Özbekistan, Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine yapılan "kötü niyetli" saldırıyı şiddetle kınadı.

 - Güncelleme:

Özbekistan, Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine yapılan "kötü niyetli" saldırıyı şiddetle kınadı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından radikal dini bir grubun dün Londra'da Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlediği saldırıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "kötü niyetli saldırının şiddetle kınandığı" belirtildi.

Diplomatik misyon çalışanlarının hayatı ve sağlığını tehdit eden herhangi bir davranışın kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve olaya karışanların sorumlu tutulması çağrısında bulunuyoruz. Özbekistan, kardeş Azerbaycan'a yurt dışındaki vatandaşlarının can güvenliğinin ve korunmasının sağlanmasında desteğini ifade eder." denildi.

Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği dün radikal dini bir grup tarafından saldırıya uğramış, binaya giren grup üyeleri balkona dini bayraklar asmış, radikal sloganlar atmıştı.

Polisin müdahalesinin ardından grup üyeleri binadan çıkarılarak gözaltına alınmıştı.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Özbekistan Azerbaycan Londra Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title