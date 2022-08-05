Son dakika haber... Özbekistan: Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Özbekistan, Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine yapılan "kötü niyetli" saldırıyı şiddetle kınadı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından radikal dini bir grubun dün Londra'da Azerbaycan Büyükelçiliğine düzenlediği saldırıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "kötü niyetli saldırının şiddetle kınandığı" belirtildi.

Diplomatik misyon çalışanlarının hayatı ve sağlığını tehdit eden herhangi bir davranışın kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve olaya karışanların sorumlu tutulması çağrısında bulunuyoruz. Özbekistan, kardeş Azerbaycan'a yurt dışındaki vatandaşlarının can güvenliğinin ve korunmasının sağlanmasında desteğini ifade eder." denildi.

Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği dün radikal dini bir grup tarafından saldırıya uğramış, binaya giren grup üyeleri balkona dini bayraklar asmış, radikal sloganlar atmıştı.

Polisin müdahalesinin ardından grup üyeleri binadan çıkarılarak gözaltına alınmıştı.