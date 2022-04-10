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Son dakika haber! Özalp'ta Polis Haftası kapsamında iftar programı düzenledi

AA - Hakan Sarı - Güncel
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Son dakika haber! Özalp'ta Polis Haftası kapsamında iftar programı düzenledi

Son dakika gündem haberi... Van'ın Özalp ilçesinde Kaymakamlık tarafından, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde Kaymakamlık tarafından, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen iftar programına katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, emniyet teşkilatının 177. yılını kutladı.

Nasır, "Halkın can ve mal güvenliğinin korunması ve milletin huzuru için fedakarca görev yapan tüm güvenlik görevlilerimize hayırlı vazifeler ve hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

Bazı polislere başarı belgesinin verildiği programa, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Ceylan, teşkilat mensupları ve aileleri katıldı.

AA / Hakan Sarı - Güncel

Hisarcık, Özalp, Polis, Van, Güncel, Haberler

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