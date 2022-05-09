Son dakika haber! OTOMOBİLİNDE 1 KİLO KOKAİNLE YAKALANAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI - Haberler

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Son dakika haber! OTOMOBİLİNDE 1 KİLO KOKAİNLE YAKALANAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada sürücü koltuğu altına gizlenmiş 1 kilogram kokainle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada sürücü koltuğu altına gizlenmiş 1 kilogram kokainle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si polisteki işlemlerini ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kuştur mevkiinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada sürücü E.T.'nin oturduğu koltuğun altına gizlenmiş paketlemiş 1 kilogram kokain ele geçirildi. Otomobilde sürücü E.T. ile yanındaki A.A. ve İ.Ç. de gözaltına alındı. A.A. ve İ.Ç., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen E.T ise 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, Kuşadası, Güncel, Haberler

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