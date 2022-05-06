Son dakika haber... Otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

İlçenin Yüceler Mahallesi'ndeki kavşakta Arif Emre Dağdelen'in (24) kullandığı 52 LD 316 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücünün babası Zekai Dağdelen (58), Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Otomobil, Ordu, Ünye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title