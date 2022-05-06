Son dakika haber... Otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Son dakika haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
İlçenin Yüceler Mahallesi'ndeki kavşakta Arif Emre Dağdelen'in (24) kullandığı 52 LD 316 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücünün babası Zekai Dağdelen (58), Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
AA / Hacer Öztürk - Güncel