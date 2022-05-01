Son dakika haber | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA - Haberler

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Son dakika haber | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da ellerindeki poşetlerle yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Naide S.(69), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'da ellerindeki poşetlerle yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Naide S.(69), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 29 Nisan'da Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Ellerinde poşetlerle yolun karşısına geçmeye çalışan Naide S.'ye, plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Bir süre otomobilin üzerinde giden Naide S., sürücü A.A.'nın frene basmasıyla yere düştü. Sürücü A.A. şoka girerken, kazayı görenler Naide S.nin yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Naide S., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Gözaltına alınan sürücü A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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