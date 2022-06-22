Son dakika haber... Otomobilin çarptığı Fatma, hayatını kaybetti Son dakika haber... MALATYA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatma Kunuk (18), yaşamını yitirdi. MALATYA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatma Kunuk (18), yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan S. kontrolündeki 44 ABH 828 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Fatma Kunuk'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Kunuk, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kunuk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü Hasan S. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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