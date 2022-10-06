Son dakika haber: Otomobil zeytin ağacına çarptı, sürücü öldü Güncel Haberler Son dakika haberi: AYDIN'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkıp, zeytin ağacına çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Akcihan (23), hayatını kaybetti. AYDIN'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkıp, zeytin ağacına çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Akcihan (23), hayatını kaybetti. Kaza, saat 14.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Aydın yönüne giden Mustafa Akcihan yönetimindeki 09 C 2787 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Akcihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Akcihan'ın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası Çine Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Mahallesi Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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