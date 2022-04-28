Son dakika haber... OTOMOBİL, YOL KENARINDAKİ MENFEZE ÇARPTI 6 YARALI

DARENDE, MALATYA (DHA) - MALATYA'nın Darende ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu 1'i bebek, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatleri Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Göker Akkoyun yönetimindeki 16 ASN 79 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Göker Akkoyun ile yanında bulunan Sevim A., Elif S. Kübra Yılmaz A., Yaren A. ve 4 aylık bebek Liya A. yaralandı. Yaralılar, sıkıştığı araçtan itfaiye erleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Sevim A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel