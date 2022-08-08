Son dakika haber: Otomobil, traktörün arkasındaki su tankerine çarptı; 1 ölü, 3 yaralı Son dakika haberleri: DENİZLİ'nin Çal ilçesinde traktörün arkasındaki su tankerine çarpan otomobildeki Mustafa Erkaslan (50) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. DENİZLİ'nin Çal ilçesinde traktörün arkasındaki su tankerine çarpan otomobildeki Mustafa Erkaslan (50) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Yazır Mahallesi'nde Denizli-Çal kara yolunda meydana geldi. Erkun Erkaslan (20) yönetimindeki 15 LD 363 plakalı otomobil, Erol Ekseli'nin (43) kullandığı 18 AE 932 plakalı traktöre bağlı su tankerine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sürücü Erkaslan, babası Mustafa Erkaslan (50), annesi Emine Erkaslan (48) ve ağabeyi Deniz Erkaslan (27) ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Erkaslan, hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin Denizli su Güncel Haberler Son Dakika

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