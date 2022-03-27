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Son dakika haber... Otomobil hırsızı, polisin 10 kilometrelik takibiyle yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Oğuzhan Kılıç - Güncel
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Son dakika haber... Otomobil hırsızı, polisin 10 kilometrelik takibiyle yakalandı

Son dakika habere göre KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde çaldığı otomobille kent merkezine gelen İ.K., polisin 10 kilometrelik takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde çaldığı otomobille kent merkezine gelen İ.K., polisin 10 kilometrelik takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Tavşanlı ilçesinde İ.K. dün gece park halindeki 43 UK 033 plakalı otomobili çalarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, İ.K.'nin otomobille yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Kütahya kent merkezine giriş yaptığını tespit etti. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan İ.K., 10 kilometrelik takiple Fuatpaşa Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi içerisinde durduruldu. Gözaltına alınan İ.K. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Çaldığı otomobil ise çekiciyle otoparka alındı. Soruşturma sürüyor.


Son dakika haber... Otomobil hırsızı, polisin 10 kilometrelik takibiyle yakalandı

Son dakika haber... Otomobil hırsızı, polisin 10 kilometrelik takibiyle yakalandı

Son dakika haber... Otomobil hırsızı, polisin 10 kilometrelik takibiyle yakalandı

Son dakika haber... Otomobil hırsızı, polisin 10 kilometrelik takibiyle yakalandı

Son dakika haber... Otomobil hırsızı, polisin 10 kilometrelik takibiyle yakalandı

Son dakika haber... Otomobil hırsızı, polisin 10 kilometrelik takibiyle yakalandı

Son dakika haber... Otomobil hırsızı, polisin 10 kilometrelik takibiyle yakalandı

Son dakika haber... Otomobil hırsızı, polisin 10 kilometrelik takibiyle yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel

Otomobil, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Haberler

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