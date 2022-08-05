Tufan usta 57 yıldır kamıştan sepet örerek ekmeğini kazanıyor - Haberler

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Tufan usta 57 yıldır kamıştan sepet örerek ekmeğini kazanıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Tufan Türkmenoğlu, kamıştan sepet örmeyi ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor.

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Tufan Türkmenoğlu, kamıştan sepet örmeyi ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor.

İlçeye bağlı Kızyusuflu köyünde yaşayan Türkmenoğlu, çocukken komşusundan sepet örmenin inceliklerini öğrendi.

Her geçen gün kendini geliştiren Türkmenoğlu, 57 yıldan bu yana sepet örmeyi meslek olarak sürdürüyor.

İlerlemiş yaşına rağmen orman ve dere kenarlarından kamışları toplayan Türkmenoğlu, bunları işlemlerden geçirerek lif haline getiriyor. Türkmenoğlu, evinin bahçesinde bu liflerden farklı boyutlarda sepet yaparak evinin geçimini sağlıyor.

"Keşke benden sonra da devam ettiren olsa"

Tufan Türkmenoğlu, AA muhabirine, 57 yıldan bu yana mesleğini severek sürdürdüğünü aktararak, "74 yaşındayım. 7 çocuğumun rızkını bu iş sayesinde çıkardım. Kamış bulduğum ve sağlığım el verdiği müddetçe yapmaya da devam edeceğim. Gerçekten zor bir iş, göründüğü gibi değil. Keşke benden sonra da devam ettiren olsa ama sanmıyorum." diye konuştu.

El emeğiyle yaptığı sepetleri pazarlarda sattığını belirten Türkmenoğlu, son zamanlarda ise tanıdıklarının siparişiyle sanatını devam ettirdiğini söyledi.

Sepet örmenin artık unutulmaya başlandığını anlatan Türkmenoğlu, mesleğin inceliklerini öğrenmek isteyen herkese kapısının açık olduğunu dile getirdi.

Türkmenoğlu, eskiden günde 2-3 sepet örerken şimdi sevdiği insanların ricası üzerine sepet örmeye devam ettiğini kaydetti.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye Güncel Haberler

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